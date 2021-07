Brasil só quer "vacinar a primeira criança" depois de "vacinar o último adulto"

Vacinação contra a Covid-19 © Andre Borges/AFP

No Brasil, onde apenas 14,5% da população está totalmente vacinada, ainda não há calendário de imunização contra Covid-19 para crianças.

O país atrasou-se na vacinação por, ainda em 2020, o governo de Jair Bolsonaro ter ignorado ou recusado propostas de venda de vacinas dos principais laboratórios mundiais. Quando reconheceu o erro, por volta de fevereiro deste ano, já a população brasileira era das que mais morria por Covid-19 no mundo.

A aquisição, às pressas, de vacinas, por outro lado, terá gerado casos de corrupção, com sobrefaturamentos suspeitos, e outros problemas, sob investigação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal que tem sido uma "pedra no sapato" do Palácio do Planalto. O próprio Presidente Bolsonaro vai ser investigado pelo Ministério Público por prevaricação num desses esquemas.

Mas, em paralelo, o governo de São Paulo, o estado mais adiantado na imunização, apresentou, o primeiro cronograma para adolescentes. Os paulistas entre os 12 e os 17 anos podem começar a ser vacinados a partir de 23 de agosto.

Segundo Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, a vacinação de crianças não deve ser considerada prioritária - segundo o cientista, representando as crianças meros 0,32% dos óbitos, "não tem sentido vacinar a primeira criança antes de vacinar o último adulto".

"Só quando houver redução de circulação da doença serão incluídas as crianças", remata.

