Brasil soma 381 mortos e 15.155 casos nas últimas 24 horas

O Brasil contabilizou 381 mortos e 15.155 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 132.006 óbitos e 4.345.610 infetados desde o início da pandemia, informou o executivo.

A taxa de incidência da Covid-19 no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia, é agora de 62,8 mortes e de 2.067,9 casos por cada 100 mil habitantes, e a taxa de letalidade mantém-se em 3,0%.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, ainda está a ser investigada a possível relação de 2.498 óbitos com a Covid-19.

Até ao momento, o país sul-americano registou a recuperação de 3.613.184 pacientes infetados com o novo coronavírus, sendo que 600.420 pessoas diagnosticadas estão sob acompanhamento médico.

Os estados de São Paulo (893.349), Bahia (283.235), Minas Gerais (253.997) e Rio de Janeiro (242.810) são os que apresentam o maior número de casos confirmados do novo coronavírus até agora no Brasil.

Considerando o número de óbitos, os estados mais afetados são os de São Paulo (32.642), Rio de Janeiro (17.003), Ceará (8.698) e Pernambuco (7.888).

Todas as 27 unidades federativas do Brasil já ultrapassaram os 20 mil casos de infeção cada uma e 23 já registam mais de mil óbitos.

Por outro lado, um consórcio formado pela imprensa brasileira, que decidiu colaborar na recolha de informações junto das secretarias de Saúde estaduais, indicou que o país registou mais 454 mortes e 19.392 novos infetados nas últimas 24 horas.

No total, o consórcio constituído pelos principais 'media' do Brasil informou que o país contabiliza 4.349.544 casos e 132.117 mortos, desde o início da pandemia, registada oficialmente em 26 de fevereiro.

O Governo brasileiro indicou na segunda-feira, durante o primeiro dia do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra (Suíça), as medidas financeiras adotadas no país para travar os efeitos da pandemia. Contudo, omitiu os números de mortos e infetados que a doença já causou no país, um dos mais afetados em todo o mundo.

O discurso do executivo do Presidente, Jair Bolsonaro, foi concluído com um tom positivo: "Com a pandemia felizmente a desacelerar, em especial nas grandes cidades, o Brasil reitera seu compromisso em proteger vidas, saúde e os direitos humanos de todos", salientou o texto, citado pela imprensa brasileira.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

