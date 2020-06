Brasil supera os 55 mil mortos por Covid-19 após registar 990 óbitos em 24 horas

Rio de Janeiro © EPA

O Brasil contabilizou 990 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas e totaliza agora 55.961 vítimas mortais desde o início da pandemia no país, registada oficialmente em 26 de fevereiro, informou este sábado o Executivo.

Segundo o Ministério da Saúde, 497 dos 990 óbitos ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídos nos dados deste sábado, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3844 vítimas mortais com a Covid-19.

Quanto ao número de infetados, o país sul-americano contabilizou mais 46.860 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, num total de 1.274.974 pessoas diagnosticadas com a doença.

De acordo com a Tutela, a letalidade da doença no Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, desceu este sábado para os 4,4%.

O Brasil tem uma incidência de 26,6 mortes e 606,7 casos da doença por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas.

Segundo dados do Governo brasileiro, 697.526 pacientes infetados já recuperam da doença, sendo que 521.487 doentes continuam sob acompanhamento.

Geograficamente, o foco da pandemia no país é o estado de São Paulo, que concentra oficialmente 258.508 contágios e 13.966 vítimas mortais pela doença causada pelo novo coronavírus.

Pelo terceiro dia consecutivo, São Paulo atingiu um número recorde de casos diários confirmados, com a notificação 9921 infetados nas últimas 24 horas.

Contudo, o governo estadual indicou que o número de novos casos está dentro das projeções esperadas para este mês.

Na lista das restantes unidades federativas mais afetadas pela pandemia está o Rio de Janeiro, que tem 108.497 pessoas diagnosticadas e 9587 óbitos, sendo seguido pelo Ceará, que contabiliza 104.422 infetados e 5920 mortos pelo vírus.

Já um consórcio formado pela imprensa brasileira, que decidiu colaborar na recolha de informações junto das secretarias de Saúde estaduais, informou que o país registou 1.055 mortes e 46.907 novos infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas.

No total, o consórcio formado pelos principais media do Brasil indicou que o país totaliza 1.280.054 casos e 56.109 vítimas mortais desde o início da pandemia, números superiores aos avançados pelo Executivo.

Na noite desta sexta-feira, o Ministério da Saúde brasileiro anunciou, através da rede social Twitter, que recebeu os primeiros 200 ventiladores pulmonares doados pelo Governo norte-americano.

"Esse é o primeiro lote de um total de mil ventiladores que serão enviados ao Brasil", acrescentou a Tutela.

"Essa doação é, sem dúvida, fruto do bom relacionamento que o Presidente Jair Bolsonaro vem construindo desde janeiro de 2019 com o Presidente norte-americano, Donald Trump. Fizemos [um] importante esforço institucional para agilizar ao máximo a entrada desse lote no país, já que os hospitais brasileiros precisam desse equipamento tão estratégico para salvar vidas", indicou por sua vez o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.

O Governo brasileiro anunciou ainda que foi criado um grupo de trabalho para dar transparência à aquisição e distribuição de materiais e equipamentos hospitalares de combate à pandemia.

O grupo vai ter a missão de coordenar todos os processos de aquisição e distribuição de equipamentos e medicamentos acordados pelo ministério.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 490 mil mortos e infetou mais de 9,68 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

