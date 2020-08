Brasil totaliza 117 665 mortos e ultrapassa os 3.7 milhões de infetados

Dos 1085 óbitos notificados em 24 horas, 377 ocorreram nos últimos três dias © Sebastiao Moreira/EPA

O Brasil totaliza 117 665 mortos devido à Covid-19 e ultrapassou esta quarta-feira os 3,7 milhões de infetados (3 717 156) pelo novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde do país.

Desse total, 1085 óbitos e 47 161 novos casos de infeção foram registados nas últimas 24 horas, estando o Governo ainda a investigar a possibilidade de 2889 mortes estarem relacionadas com a doença.

Dos 1085 óbitos notificados em 24 horas, 377 ocorreram nos últimos três dias, de acordo com a tutela. O Brasil, segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, é também a segunda nação com maior número de pacientes recuperados: 2 908 848. Por outro lado, 690 642 infetados continuam sob acompanhamento médico.

A taxa de incidência da doença em território brasileiro é de 56 óbitos e de 1768,8 casos por cada 100 mil habitantes, sendo que a taxa de letalidade está fixada em 3,2%.

O estado de São Paulo (sudeste) é o foco da pandemia no país, totalizando 776 135 pessoas diagnosticadas e 29 194 vítimas mortais devido ao novo coronavírus.

Seguem-se a Bahia (nordeste), que concentra 245 021 casos confirmados e 5116 mortes, e o Rio de Janeiro (sudeste), que totaliza 216 675 pacientes infetados e 15 700 óbitos desde o início da pandemia, que foi registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 820 mil mortos e infetou mais de 23,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.