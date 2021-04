© Reprodução parcial da capa da Folha de São Paulo

Brasil ultrapassa pela primeira vez 4 mil mortos por Covid num só dia... a notícia é manchete na Folha de São Paulo... Instado a comentar a marca, Bolsonaro ignora.

Podem não vir bons ventos nem bons casamentos, mas talvez sobrem vacinas... É que Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, promete 85 milhões de vacinas em seis meses! 85 milhões... Espanha recebe este mês o triplo das doses que recebeu entre janeiro e março... o governo assegura que 70% da população vai estar imunizada em setembro e Sánchez não prevê estender o estado de emergência para lá de 9 de maio. Mas o El País também revela hoje que a pandemia destruiu 438 mil empregos num ano! O número de desempregados em Espanha subiu 400 mil desde março do ano passado. O FMI alerta que a recuperação da economia vai ser desigual! ...a economia global deve crescer 6% este ano...

Está na primeira do La Vanguardia... FMI prevê um crescimento mundial recorde este por impulso dos Estados Unidos e China. O Fundo Monetário Internacional limitava o crescimento da Europa, diz que a Espanha vai ser diz países a crescer mais, embora sem atingir os níveis pré crise.

No ABC, Sánchez anuncia o fim do estado de alarme, sem um plano B... o presidente promete ter 33 milhões de vacinados no final de agosto.

No Fígaro, plano de relançamento: América a acelerar, Europa a arrastar.

De volta ao negócio , de volta ao normal, back in business... a capa da revista semanal Guardian Weekly sobre a batalha final de Israel com a Covid... a Nova Zelândia como laboratório de investigação do genoma... e anda uma reportagem no rasto da variante britânica com os caçadores de vírus...

No USA Today uma corrida contra o tempo no desastre de resíduos da Florida... Um drone equipado com equipamento de imagem térmica identificou uma possível "segunda brecha" na parede da lagoa de contenção que está a libertar água poluída numa propriedade da fábrica de processamento de fertilizantes na Flórida.

A imagem do drone pode ser um sinal de mais problemas estruturais na antiga fábrica de processamento de fertilizantes Piney Point em Manatee County.

No Jerusalem Post, Netanyahu inicia esforços para formar governo depois de receber mandato...

Responsáveis da petrolífera italiana foram recebidos pelo presidente da república... está na manchete do Jornal de Angola... ENI anuncia investimentos de 7 mil milhões de dólares.