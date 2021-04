Brasil vai ter um novo Cristo gigante, mais alto que o do Rio de Janeiro

Por Carolina Rico 12 Abril, 2021 • 09:02 Partilhar este artigo Facebook

Deverá ficar concluída até ao final deste ano uma nova estátua de Jesus Cristo no Brasil, que promete superar em altura o icónico Cristo Redentor que, do alto do Corcovado, estende os braços para o Rio de Janeiro.

O Cristo Protetor, cuja construção começou em 2019 no Morro das Antenas, na pequena cidade de Encantado, Rio Grande do Sul, terá 43 metros de altura, incluindo o pedestal. A extensão de braços - da mão direita à mão esquerda - é de 36 metros.

A estátua terá ainda um elevador interno e um miradouro no topo.

Os escultores Genesio Moura e Markus Moura, pai e filho, são os responsáveis pela obra orçamentada em dois milhões de reais (cerca de 148.127 euros), cujo financiamento é assegurado apenas por doações, sem recurso a dinheiros públicos, segundo a Associação Amigos de Cristo, citada pela AFP.

O prefeito da cidade que acolheu a ideia de um pároco local, Adroaldo Conzatti, morreu em março deste ano devido a complicações de saúde associadas à Covid-19, mas o projeto foi assumido pelo seu filho, Gilson Conzatti, vereador da cidade de Encantado.

O Cristo Redentor do Corcovado mede 38 metros, incluindo o pedestal, e foi inaugurado em outubro de 1931. Já o seu 'irmão' português, o Cristo Rei, localizado na freguesia do Pragal, em Almada, tem 110 metros de atura (correspondendo 82 ao pedestal e 28 à estátua).