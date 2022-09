Por TSF 07 Setembro, 2022 • 13:06 Partilhar este artigo Facebook

Com a cerimónia prestes a começar, a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, é o palco do desfile cívico-militar para assinalar os 200 anos da independência do Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa, que estará ao lado de Jair Bolsonaro, já chegou ao local. Os presidentes de Cabo Verde e da Guiné-Bissau também estarão presentes.

O local está recheado de fortes medidas de segurança e é cada vez mais notável o número de apoiantes de Bolsonaro, que enchem as bancadas da Esplanada dos Ministérios com as cores verde e amarelo. Apesar de esta ser uma cerimónia de comemoração do bicentenário da independência do Brasil, a enorme presença de apoiantes de Bolsonaro faz com que este evento se assemelhe a um ato de campanha em prol do presidente brasileiro.

Já do lado de Lula da Silva, outro candidato à presidência do Brasil, não é visível nenhum apoiante.

A Força Nacional de Segurança Pública foi acionada para atuar em Brasília: "O emprego da Força Nacional, em caráter episódico e planeado, nas ações de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do património, na defesa dos bens e dos próprios da União, no interior do Palácio da Justiça", lê-se num texto divulgado no Diário da União.

Por razões de segurança, no desfile oficial em Brasília estão proibidos vários itens como armas, mastros de bandeira, vidros, sprays e apontadores de laser, entre outros.

Atiradores especiais e equipas antibombas estarão no local e as forças de segurança vão monitorizar as estradas que dão acesso à capital do país. A Cavalaria, o Batalhão de Policiamento com Cães e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também estarão presentes.

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, que concentra as sedes dos três poderes no Brasil, para onde está marcado o desfile oficial do Exército Brasileiro, foi encerrada ao trânsito na segunda-feira à noite para bloquear o caminho aos camiões dos apoiantes de Bolsonaro que queriam estacionar perto dos locais de poder.

Este ano, as principais cidades do país reforçaram as estruturas de segurança para os desfiles e manifestações para o dia da independência, que desde a chegada ao poder de Jair Bolsonaro se tornou num dia de demonstração de força política por parte da direita conservadora.

No Rio de Janeiro, para onde Bolsonaro deve viajar à tarde, após participar no desfile em Brasília, 1.855 polícias militares serão mobilizados para garantir a segurança, segundo autoridades locais.

A maioria ficará ao longo da Praia de Copacabana, onde estão previstas manifestações da Marinha e Aeronáutica, além de uma demonstração de apoio ao chefe de Estado.

A campanha de Lula da Silva, líder em todas as sondagens presidenciais, decidiu deixar as ruas para Bolsonaro, a fim de evitar possíveis confrontos.

As comemorações são também assinaladas em Portugal com uma série de eventos e iniciativas, como a iluminação do Cristo Rei com as cores do Brasil, desde as 20h30 de hoje até ao amanhecer de quinta-feira.