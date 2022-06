Brexit. Economia britânica perdeu mais 36 mil milhões de euros

© Daniel Leal-Olivas/AFP

A economia do Reino Unido encolheu 5,2% com a saída da União Europeia, traduzindo um impacto de cerca de 31 mil milhões de libras (36,45 milhões de euros), segundo um relatório do 'think tank' Centre for European Reform (CER).

O Reino Unido saiu definitivamente do bloco comunitário em 01 de janeiro de 2021, em plena pandemia, pelo que para os economistas se torna difícil dissociar os efeitos causados pelo 'Brexit' das medidas contra a doença Covid-19, lê-se no documento.

Para isolar o impacto do 'Brexit', investigadores do CER compararam a evolução do produto interno bruto (PIB) britânico com a de um grupo de países - Estados Unidos, Alemanha, Nova Zelândia, Noruega e Austrália - cuja economia se comportava de forma semelhante à do Reino Unido antes de 2016, quando se realizou o referendo sobre a saída ou não da União Europeia.

Na sua análise, o CER conclui que o PIB britânico caiu substancialmente abaixo dos valores daqueles países, quando se iniciou a pandemia atingiu e, embora tenha rapidamente recuperado, ficou 5,2% abaixo dessas economias

O 'think tank' sublinha ainda que entre 2016 e a chegada da doença Covid-19, a economia do Reino Unido já tinha perdido 2,9%, dado que "o investimento começou a diminuir a seguir à realização do referendo".

De acordo com o modelo CER, o investimento no Reino Unido caiu 13,7% desde 2016, enquanto o comércio de mercadorias - exportações e importações - diminuiu 13,6%.

O impacto do 'Brexit' na inflação, por outro lado, "é pequeno em comparação com a alta dos preços globais de manufaturados, energia e matérias-primas".

O fim da livre circulação de trabalhadores entre o Reino Unido e a UE impactou o mercado de trabalho britânico, embora o relatório ressalte que o número de funcionários que "ficaram inativos" durante a pandemia teve um efeito mais importante nos problemas de recrutamento das empresas novos trabalhadores.