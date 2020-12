© Reprodução parcial da capa do jornal Le Fígaro

As negociações para o Brexit em tempo de compensação estão na capa de alguns jornais franceses e espanhóis...

No diário francês, "Brexit: o braço de ferro continua entre Londres e Bruxelas"... Ursula Von der Leyen e Boris Johnson decidiram ontem prolongar as negociações com vista a um acordo comercial, antes do 31 de dezembro e do divórcio definitivo"...

No diário catalão La Vanguardia, cuja foto de capa é sobre o início da distribuição de vacinas nos Estados Unidos... um camião a passar e pessoas na berma da estrada a aplaudir... o camião escoltado pela polícia saiu da fábrica da Pfizer em Kalamazoo no Michigan...

No La Vanguardia, dizia, ... "A UE e o Reino Unido evitam a rutura e dão-se mais tempo para negociar"...

No El País, Bruxelas e Londres evitam a rutura do diálogo do Brexit... Vencido o dia limite, dão-se uma margem para impedir a saída caótica do Reino Unido da União Europeia no fim do ano.

Em cima uma foto de John Le Carré, à porta de casa, de uma casa... o título para a legenda: "morre John Le Carré, mestre da novela de espiões..."... o mesmo título no Vanguardia, com foto tipo passe do escritor...

Mais interessante o título na chamada à primeira página no La Razón: "John Le Carré, o fim literário da Guerra Fria"... este diário edspanhol tem uma entrevista com a presidente do partido Cuidadanos... Inês Arrimadas garante: "PP, PSOE e Cuidadanos juntos na Catalunha arrasaríamos o nacionalismo"...

No sul de Espanha, os testes e os bares... no Diário de Jerez, "as festas disparam os testes nas clínicas privadas da província"... no Diário de Sevilla, "A Junta, o governo regional andaluz, assegura que os contágios nos bares baixaram de 30% para 5%"... é também a manchete no Granada Hoy...

Nas capas dos diários franceses, voltando à do Fígaro, lemos sobre "o fim da louca cruzada de Donald Trump para mudar o escrutínio"... a foto de capa é de um Trump cabisbaixo... dá conta também da estratégia presidencial da entourage... do círculo próximo de Emmanuel Macron para 2022"...

No Libération, há uma entrevista com Regis Debray, o filósofo, escritor e professor, o antigo revolucionário que privou com Fidel Castro e Che Guevara e que foi membro da Comissão Stasi, que deu origem às leis francesas sobre secularização e ostentação de símbolos religiosos nas escolas em 2003, diz nesta entrevista ao Libération que "a laicidade é uma batalha mas é preciso lutar inteligentemente"...

No Humanité há uma sala de cinema vazia.... Cadeiras vermelhas, o palco a negro... "a cultura em revolta: essencial ou não essencial... (o não aparece com uma cruz em cima)...

No DNA, da Alsácia, tal como no Le Temps da Suiça, "A Alemanha confina-se"... escolas e lojas fechadas ... o diário suíço acrescenta: "a Suiça interroga-se"...

No Le Quotidien, do Luxemburgo.... Imagem de uma pista de dança numa discoteca... não sabemos de quando é a foto mas não se vê uma única pessoa com máscara... no título: "Vida noturna e divertimento: estamos à beira do abismo"...

No Jornal O País, em Angola, há uma reportagem no maior centro diagnóstico de covid-19 no país... fica em Viana, Luanda.

No USA Today, "como a vacina chega até si"...

O Hoje Macau tem "olhos na montanha"... uma auditoria considera que o projeto do Parque de Medicina Tradicional Chinesa sai caro ao erário público... estimativa de custos inflacionada em vários milhares de milhões de yuan... a moeda chinesa... o projeto custa qualquer coisa como dois mil milhões de euros.