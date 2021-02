Britânicos podem não conseguir passar férias de verão fora do país

Todos os anos, milhares de britânicos escolhem o Algarve para passar as férias de verão © Maria João Gala /Global Imagens

Vários membros do Parlamento britânico alertam quem já esteja a pensar nas férias do verão que pode não ser possível viajar a menos que os outros países façam grandes progressos na vacinação.

O alerta surge depois de Boris Johnson ter afirmado que estava "otimista" face ao verão, o que obrigou Downing Street a esclarecer que o primeiro-ministro britânico se referia apenas a viagens dentro do país.

Citada pelo The Guardian, uma fonte do Governo mostrou-se muito pessimista quanto à possibilidade de abertura do turismo internacional nos próximos meses: "Pode ser possível tirar férias no Reino Unido, dependendo das circunstâncias, mas viajar para o estrangeiro é muito improvável".

"Todos estamos desesperados por férias e algum sol, mas o governo não deve fazer faltas promessas outra vez", condena, por sua vez, Yvette Cooper, responsável pelo Comité de Assuntos Internos da Câmara dos Comuns no Parlamento britânico.

"O Governo deve ser honesto acera do tempo em que as restrições vão durar se as novas variantes se continuaram a espalhar pelo mundo", disse ao Guardian.

O mesmo jornal escreve que os britânicos se precipitaram a fazer reservas para as férias verão nos últimos dias, com alguns sites a registar um aumento na procura a rondar os 98%.

E segundo um estudo da Skyscanner, empresa dedicada à pesquisa de viagens, Faro é o destino europeu mais procurado pelos britânicos para o próximo verão: em janeiro a cidade algarvia surge em primeiro lugar no top das pesquisas para destinos europeus.

Também Nadhim Zahawi, responsável governamental britânica pelas vacinas, alerta que é "absolutamente" muito cedo para marcar férias no estrangeiro.

Desde 8 de dezembro, já foram administradas no Reino Unido mais de 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Quase 15% da população britânica já foi vacinada, um valor muito acima da média na Europa (em Portugal, por exemplo, a vacina chegou a pouco mais de 3% da população).

No entanto, estar ou não vacinado pode ser irrelevante para quem queira viajar, caso a vacinação no país de destino ainda esteja atrasada, uma vez que será o fator determinante para abertura de fronteiras.

Para evitar a propagação de novas estirpes, o Reino Unido suspendeu voos de e para dezenas de países, incluindo Portugal continental, Madeira e Açores.

Além disso, qualquer pessoa que chegue de qualquer país, com exceção de Irlanda, Ilhas do Canal e Ilha de Man, terá de cumprir quarentena de 10 dias e apresentar um teste negativo feito antes de embarcar.

No dia 15 de fevereiro, deverá ser introduzido um sistema ainda mais rígido, que exige a pessoas provenientes de países com altas taxas de infeção por Covid-19 que cumpram 10 dias de isolamento num hotel, mesmo que vivam ou tenham casa no Reino Unido.

