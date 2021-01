Britânicos residentes em Espanha sem autorização para voar de regresso a Madrid

Os vistos de residência obtidos antes do Brexit já não tinham validade © Facundo Arrizabalaga/EPA

Sem validade. Foi a justificação que nove britânicos residentes em Espanha ouviram dos funcionários do check-in quando tentavam embarcar rumo a Madrid, no Aeroporto de Heathrow.

Os vistos de residência obtidos antes do Brexit já não tinham validade. Entre os que viram a autorização recusada estavam Max Duncan, jornalista e fotógrafo citado pelo The Guardian, que denunciou no Twitter que tanto os serviços do governo britânico como os do governo espanhol garantiam que os documentos apresentados se mantinham válidos.

Neste curto vídeo, uma mulher de idade não identificada diz que, para ela e para o marido, Espanha é casa. É lá que o marido tem agendado exames médicos. Já o homem confirma ter procurado informação no site oficial do Governo e tudo parecia correto, incluindo o teste à Covid-19 cujo resultado era preciso apresentar.

A recusa dos nove cidadãos que queriam voar para Madrid não foi a única. Há relatos idênticos em relação a Barcelona, com milhares de britânicos a aguardar novos documentos.

No Facebook, a embaixada britânica em Madrid garante que pediu às autoridades espanholas grande flexibilidade, sobretudo com os estudantes, idosos e famílias com membros vulneráveis. Há pelo menos 300 mil britânicos a residir em Espanha.