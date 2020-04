British Airways quer avançar com lay off de 36 mil trabalhadores

© Andy Rain/EPA

A British Airways quer avançar com o lay off de 36 mil trabalhadores, à semelhança do que já fez a TAP e a Ryanair .

Segundo o jornal The Guardian, o lay off pode chegar abranger ainda mais pessoas, até 80% da mão-de-obra da companhia aérea britânica, mas não haverá qualquer despedimento.

A decisão ainda não está fechada, mas está há uma semana em cima da mesa em negociações entre a administração da companhia aérea e os sindicatos.

Em Portugal, o regime de lay-off simplificado entrou em vigor na sexta-feira e é uma das medidas excecionais aprovadas pelo Governo para manutenção dos postos de trabalho no âmbito da crise causada pela pandemia de Covid-19.

As empresas que aderirem podem suspender o contrato de trabalho ou reduzir o horário dos trabalhadores que, por sua vez, têm direito a receber dois terços da remuneração normal ilíquida, sendo 70% suportada pela Segurança Social e 30% pela empresa.

A companhia aérea portuguesa TAP já anunciou que vai aderir ao regime de lay-off, medida vai abranger todas as classes profissionais, incluindo pilotos e pessoal de bordo.

A Ryanair tomou uma decisão semelhante, a medida que considera indispensável para a preservação dos postos de trabalho. Neste caso, o lay-off será aplicado, pelo menos, durante dois meses.

