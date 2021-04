Bruxelas admite atingir mais cedo meta de 70% dos adultos vacinados

Está prevista a entrega de 250 milhões de vacinas na União Europeia no segundo trimestre do ano © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A Comissão Europeia espera atingir antes do objetivo oficial de final do verão a meta de 70% dos adultos da União Europeia (UE) vacinados contra a Covid-19, dada a "aceleração do ritmo de entregas", disse esta segunda-feira um porta-voz.

"Existe apenas um objetivo estabelecido pela Comissão Europeia, que é o de que 70% dos adultos devem ser vacinados até ao final do verão, mas obviamente que todos esperam que, com base na aceleração do ritmo de entregas em que temos vindo a trabalhar consistentemente, [...] esse objetivo seja atingido o mais cedo possível no verão", afirmou o porta-voz principal do executivo comunitário, Eric Mamer.

O responsável respondia na conferência de imprensa oficial da instituição, em Bruxelas, a questões sobre as recentes declarações do comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, que tem vindo a reiterar que a UE será capaz de vacinar 70% da sua população adulta até meados de julho.

"Creio que era a isso que o comissário Breton se referia, que esperamos, obviamente, que a UE seja capaz de vacinar 70% dos adultos antes do fim do verão, embora a meta oficial continue a ser o fim do verão", frisou Eric Mamer.

Thierry Breton tem vindo a basear tais previsões no facto de os países da UE estarem a intensificar as campanhas nacionais de vacinação e por também disporem agora de mais vacinas, nomeadamente devido à entrega de mais 50 milhões doses do fármaco da Pfizer/BioNTech do que esperado para este trimestre.

Ainda assim, a campanha de vacinação da UE tem sido marcada por atrasos na entrega de vacinas por parte da AstraZeneca e agora da Janssen (grupo Johnson & Johnson), depois de terem sido registados casos raros de formação de coágulos sanguíneos após a toma de ambos os fármacos.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE: Comirnaty (nome comercial da vacina Pfizer/BioNTech), Moderna, Vaxzevria (novo nome da vacina da AstraZeneca) e Janssen.

A ferramenta 'online' do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) para rastrear a vacinação da UE, que tem por base as notificações dos Estados-membros, indica que 7,8% da população adulta da UE já está totalmente inoculada (com as duas doses), enquanto 20,4% recebeu a primeira dose da vacina, ainda longe da meta dos 70% estipulada pela Comissão Europeia para final do verão.

Já em termos absolutos, os dados do ECDC referem que 103 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas na UE até hoje, de um total de quase 125 milhões de doses entregues aos países.

Na quarta-feira passada, o executivo comunitário anunciou a mobilização adicional de 50 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da BioNTech/Pfizer, elevando para 250 milhões o total para entrega neste segundo trimestre, após problemas com o fármaco da Janssen.

