Bruxelas anuncia acordo com Berlim sobre lei de automóveis sem CO2

A Comissão Europeia anunciou este sábado um acordo para que a Alemanha levante o veto de última hora à legislação negociada e acordada para que, a partir de 2035, só sejam vendidos na UE automóveis que não emitam CO2.

"Chegámos a um acordo com a Alemanha sobre a futura utilização de electro combustíveis nos automóveis", anunciou no Twitter o vice-presidente executivo da CE responsável pelo Pacto Verde Europeu, Frans Timmermans.

O político holandês acrescentou que agora o executivo comunitário irá trabalhar no sentido de "fazer adotar o regulamento sobre normas de CO2 para automóveis o mais rapidamente possível" e que a Comissão "prosseguirá rapidamente com as medidas legais necessárias para implementar o considerando 11".

Na sexta-feira, o Chanceler alemão, Olaf Scholz, já tinha insistido que Berlim e Bruxelas poderiam chegar a um acordo para que o país levantasse o seu veto.

"Sei que o jornalismo também faz parte da indústria do entretenimento e parece tolice que se chegue a um acordo, mas isso vai acontecer", disse o líder alemão em tom de brincadeira numa conferência de imprensa após a cimeira europeia em Bruxelas, quando questionado sobre o bloqueio da Alemanha a esta medida emblemática da política climática da União Europeia.