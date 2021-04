Bruxelas compra mais 1,8 mil milhões de doses da vacina à Pfizer/BioNTech

Pfizer/BioNTech © AFP

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 23 Abril, 2021 • 13:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Trata-se de um terceiro tranche, com a celebração de um terceiro contrato, depois de a Comissão Europeia já ter assegurado 600 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech até ao final de 2021.

Desta vez, Bruxelas encomendou 1,8 mil milhões de doses para entregas em 2022 e 2023. A notícia foi avançada pela agência Reuters no dia em que Ursula Von Der Leyen visita uma das fábricas de produção das vacinas da Pfizer.

A Comissão Europeia já tinha admitido que iria avançar para novos contratos com farmacêuticas, de forma a garantir o cumprimento do plano de vacinação do Executivo comunitário. Ainda na última semana, Bruxelas tinha anunciado a compra de mais 100 milhões de doses. Já a farmacêutica Pfizer demonstrou-se disponível para assegurar novas encomendas aos Estados-membros.

No segundo trimestre deste ano a Pfizer/BioNTech deverá entregar 250 milhões de doses de vacina à UE.