Bruxelas convoca reunião de ministros do Interior para ajudar Grécia e Bulgária

A Comissão Europeia convocou para quarta-feira uma reunião extraordinária de ministros do Interior para ajudar a Grécia e a Bulgária, depois de a Turquia ter anunciado a abertura de fronteiras para deixar passar migrantes e refugiados.

A reunião discutirá ainda as tensões com a Turquia e o agravamento do conflito na Síria, que levou o Governo turco a tomar a decisão de abertura de fronteiras com a Grécia e a Bulgária, permitindo a entrada de milhares de pessoas.

"A reunião extraordinária de ministros do Interior, na quarta-feira, será uma oportunidade para adotar medidas de apoio", disse a vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, na sua conta da rede social Twitter.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu esta segunda-feira à Europa para que "assuma a sua parte de responsabilidade" no acolhimento de migrantes e de refugiados da Síria, depois de abrir as fronteiras para o espaço comunitário europeu, na tentativa de obter mais apoio ocidental para o conflito na Síria.

"Desde que abrimos as nossas fronteiras, o número de pessoas que se mudaram para a Europa chegou a centenas de milhares. Rapidamente, esse número passará para milhões", disse Erdogan.

Mas a Organização Internacional para as Migrações (OIM) estima que o número de migrantes e refugiados apenas tenha ultrapassado os 13 mil, no passado fim de semana. Vários milhares de migrantes e refugiados estão reunidos ao longo dos 212 quilómetros da fronteira terrestre greco-turca, enquanto aguardam permissão para poder atravessar a Grécia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajará para a Grécia na terça-feira, acompanhada do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, e dos presidentes do Conselho e do Parlamento Europeu, Charles Michel e David Sassoli.

A chanceler alemã Angela Merkel disse esta segunda-feira que "é inaceitável" que a Turquia exerça pressão sobre a União Europeia usando os refugiados como pretexto e abrindo as suas fronteiras com a Grécia. A agência europeia de controle de fronteiras, Frontex, já concordou em lançar uma operação rápida de apoio à Grécia.

A Bulgária também solicitou apoio europeu para lidar com a chegada de migrantes e refugiados na sua fronteira.