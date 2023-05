Seca: Bruxelas admite "estudar possibilidade" de mobilização de 250 milhões de euros para países do sul

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A ministra da Agricultura afirma que sai de Bruxelas que "satisfeita", com a "abertura demonstrada pela Comissão Europeia" à argumentação do Governo português, a alertar sobre as consequências da seca.

Espanha, França e Itália acompanharam a posição de Portugal. Os quatro países pedem a mobilização de dinheiro europeu.

Maria do Céu Antunes afirma que Bruxelas estudar a a mobilização de verbas europeias, para distribuir aos agricultores nos países mais afetados.

"O Comissário disponibilizou se estudar a possibilidade da mobilização de 250 milhões de euros da reserva agrícola para fazer face a estas situações e para os Estados Membros mais afetados por esta dimensão", afirmou a ministra, acrescentando que, por essa razão ficou "particularmente satisfeita com a abertura que a Comissão mostrou".

Itália, França e Espanha acompanha a argumentação do governo português, que espera flexibilidade da Comissão para a mobilização de apoios "seja no âmbito do PDR 2020, do Programa de Desenvolvimento Rural, seja no âmbito do Plano Estratégico para a PAC, já em vigor, (...) e com isso fazermos face à calamidade que sentimos que está sobre grande parte dos Estados, nomeadamente os do Sul da Europa".

Com 40 por cento do território nacional em seca severa ou extrema, a ministra afirma que muitas das culturas não se desenvolveram. Mas, os problemas noutras componentes do setor agrícola.

"A pecuária extensiva, nomeadamente, está com problemas gravíssimos porque os pastos não se desenvolveram e estamos a assistir, antes do tempo, à utilização de alimentação composta com preços muito altos", alertou a ministra.