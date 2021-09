Bruxelas diz que abertura dos EUA a viajantes vacinados da UE é "excelente notícia"

© Photo by Christian Lue on Unsplash

A Comissão Europeia considerou esta segunda-feira uma "excelente notícia", nomeadamente para os negócios, a decisão dos Estados Unidos de permitir, a partir de novembro, a entrada no país de viajantes totalmente vacinados contra a Covid-19 vindos da União Europeia (UE).

"É muito bom verificar que os Estados Unidos vão flexibilizar as restrições de viagem para os passageiros vacinados" a partir de novembro, reagiu o vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis, através da sua conta oficial do Twitter.

Para o responsável no executivo comunitário com a pasta de "Uma economia ao serviço das pessoas", esta é "uma excelente notícia para negócios, comércio e investidores", bem como para "os laços entre a UE e os Estados Unidos", nomeadamente numa altura em que o espaço comunitário "entra na recuperação" da crise gerada pela pandemia.

"Vamos continuar a manter todos a salvo", adiantou Valdis Dombrovskis.

Também através do Twitter, a Comissão Europeia disse, na sua página oficial, "congratular-se com o anúncio dos EUA, de que os viajantes da UE totalmente vacinados poderão em breve viajar novamente para os Estados Unidos".

"Um passo há muito esperado por famílias e amigos separados e boas notícias para os negócios", assinalou a instituição.

Os Estados Unidos anunciaram hoje que, a partir do início de novembro, passam a permitir a entrada de viajantes da União Europeia e do Reino Unido, desde que tenham a vacinação completa.

Os viajantes devem apresentar prova de vacinação e um teste negativo feito três dias antes da viagem, disse Jeff Zients, chefe da equipa de combate contra a pandemia de Covid-19 da Casa Branca, durante uma conferência de imprensa virtual.

Os passageiros que cumpram estes requisitos não ficam obrigados sequer a uma quarentena, informou Zients.

As restrições de viagens, que vigoravam desde março de 2020, estavam a ser criticadas pelos parceiros europeus, onde os níveis de vacinação são superiores aos dos Estados Unidos.

O Governo norte-americano vai ainda exigir às companhias aéreas que colijam informações de contacto de viajantes internacionais, para facilitar o rastreamento de eventuais casos de contágio, explicou Zients.

A Covid-19 já provocou pelo menos 4.689.140 mortes em todo o mundo, entre mais de 228,49 milhões de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 registados desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.