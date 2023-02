Bruxelas. Economia cresceu 6,7%. Inflação nos 8,1% no ano passado

© Stephanie Lecocq/EPA

Bruxelas calcula o crescimento da economia portuguesa em 6,7 por cento no ano passado, e prevê que este ano ainda continue a crescer, embora apenas 1 por cento. No próximo ano, o crescimento deverá acelerar ligeiramente, prevendo-se que o PIB aumente 1,8 por cento.

Já quanto à inflação, o cálculo da Comissão Europeia é que no ano passado o aumento dos preços para o consumidor atingiu os 8,1%, devendo continuar a aumentar em 2023, fechando o ano com a inflação em 5,4 por cento. No próximo ano, os valores da inflação já deverão aproximar-se do registo normal, ainda assim, situando-se em 2,6%. As projeções da inflação para Portugal estão em linha com a média estimada para a zona euro.

Bruxelas traça um cenário positivo a nível europeu, referindo que quase um ano após o início da guerra na Ucrânia, o início de 2023 apresenta uma situação económica "melhor do que as previsões de outono".

Neste boletim intercalar de inverno, as perspetivas de crescimento a nível europeu, para este ano, situam-se nos 0,8 por cento na UE. E, ao nível da zona euro, o crescimento é ligeiramente superior: 0,9 por cento.

Os especialistas da Comissão Europeia afastam o cenário de recessão técnica, tanto para a zona euro como para o conjunto dos 27. Dizem que no ano passado a economia cresceu 3,5 por cento. Mas, alertam para as condições exigentes que as empresas europeias e os consumidores enfrentam com a energia a custos elevados.

Ainda assim, Bruxelas considera que os índices de confiança dos continuam a aumentar, potenciando o aumento do consumo, numa altura em que com 6,1% no ano passado o índice de desemprego na União Europeia está historicamente baixo.