Bruxelas espera "recuperação notável no verão", mas há incertezas. Crescimento revisto em baixa

Edifício da Comissão Europeia © Paulo Spranger/Global Imagens

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 11 Fevereiro, 2021 • 09:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Europeia identifica a "forte contração", na economia portuguesa em 2020, considerando que a pandemia de Covid-19 afetou "fortemente todos os aspetos das atividades sociais e empresariais".

O setor com impacto negativo "particularmente forte" é o da hotelaria. A estimativa de Bruxelas é que o PIB tenha sofrido uma contração de 7,6% no ano passado, em linha com a perspetiva do Instituto Nacional de Estatística, apresentada na semana passada.

Ouça a reportagem de João Francisco Guerreiro, em Bruxelas. 00:00 00:00

Bruxelas corta previsão de crescimento para este ano. Na estimativa anterior apontava para uma recuperação de 5,4 por cento do PIB. Mas, de acordo com o boletim intercalar de inverno, estima um crescimento de 4,1 por cento em 2021, e de 4,3 por cento em 2022.

As taxas trimestrais "acompanharam a evolução da pandemia", com uma queda acentuada na primeira metade do ano, até "cerca de 17 por cento". No terceiro trimestre de 2020 a economia "recuperou 13,3 por cento".

"No entanto, o ressurgimento das infeções trouxe novas restrições no final do ano e o crescimento do PIB enfraqueceu para 0,4% no último trimestre", referem os peritos de Bruxelas.

Para o primeiro trimestre de 2021, as perspetivas são pouco animadora, devido ao "bloqueio mais rigoroso em meados de janeiro", prevendo-se uma nova queda do PIB. A primavera já deverá trazer uma recuperação, que será mais acentuada durante o verão. Bruxelas fala memos numa "grande recuperação nos meses de verão".

"Isto implica expectativas de uma recuperação notável do turismo no verão, especialmente nas viagens dentro da UE, e de uma recuperação mais gradual daí em diante. No entanto, projeta-se que o setor de turismo permaneça um pouco abaixo do nível anterior à crise até o final do período de previsão", refere a Comissão Europeia.

O regresso pleno aos "níveis pré-pandémicos" é projetado pela Comissão Europeia para o "final de 2022", embora reconheça que "os riscos permanecem significativos", nomeadamente devido à "grande dependência do país do turismo estrangeiro". A evolução da pandemia continuará a ser um fator de "incertezas", para o setor que impulsionou a economia portuguesa nos últimos anos.

Bruxelas reconhece, porém, que estas estimativas ainda não contemplam todo o impacto da chamada bazuca europeia, tendo em consideração apenas as medidas especificadas no projeto de Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, que estão especificadas no orçamento deste ano.

"As exportações de serviços e o investimento em equipamentos registaram as maiores quedas em 2020, mas o consumo privado também caiu significativamente, com um aumento acentuado na poupança".

Já o investimento no setor da construção "continuou a crescer", impulsionado pelo "ciclo de projetos financiados pela União Europeia", refere a Comissão. Sobre a produção industrial, Bruxelas considera que "teve um desempenho relativamente bom, recuperando-se para perto dos níveis anteriores à crise", apesar do "choque" no início de 2020.

É esperado que o aumento da procura dos consumidores e um aumento no sentimento empresarial "devam impulsionar" a recuperação económica. "Prevê-se também que o consumo privado beneficie de um mercado de trabalho relativamente resiliente, onde a queda do emprego, (...) e as transferências sociais públicas dão maior apoio aos rendimentos".

"Os preços para o consumidor caíram ligeiramente 0,1% em 2020 e deverão aumentar 0,9% em 2021 e 1,2% em 2022. O aumento projetado dos preços da energia deverá ser o principal motor da inflação no primeiro semestre de 2021, seguido de uma aceleração gradual dos preços dos serviços a partir do terceiro trimestre deste ano", lê-se na estimativa de Bruxelas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.