Bruxelas lamenta "profundamente" anúncio de Teerão sobre enriquecimento de urânio

Bandeira da União Europeia ao sabor do vento no exterior da sede da Comissão Europeia, em Bruxelas © Reuters/Yves Herman (arquivo)

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 06 Janeiro, 2020 • 15:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Peter Stano lamentou este o distanciamento de Teerão face ao acordo nuclear, considerando que há "todo o interesse", do ponto de vista europeu, na manutenção do acordo.

"É do nosso interesse como europeus manter este acordo. Esta é uma pedra angular da arquitetura de não-proliferação [de armas nucleares]", afirmou em Bruxelas, considerando tratar-se de "uma conquista muito importante da diplomacia internacional do plano de ação para o acordo nuclear", pois "foi o resultado de intensos esforços diplomáticos, que podem trazer frutos e que podem funcionar se todos os participantes mantiverem o acordo".

Peter Stano apela ao serenar dos ânimos no Médio Oriente. Reportagem de João Francisco Guerreiro. 00:00 00:00

"Para nós, é realmente lamentável conhecer o anúncio do Irão. Mas, assim temos que confiar e temos de ver o que a Agência Internacional de Energia Atómica diz sobre as ações no terreno", afirmou.

Já sobre os apelos do alto representante para a política externa, para o serenar dos ânimos, Peter Stano recusa-se a dizer se a mensagem de Josep Borrel também visa o tom do discurso do presidente americano.

"A natureza da diplomacia não é de domínio público. É exatamente disso que se trata a diplomacia. É preciso conversar nas salas de reunião ou em linhas telefónicas seguras e não em público, para que haja resultados. Não é comentar cada movimento, a cada passo, qualquer conteúdo, tópico ou comentário em qualquer rede social ou outros meios de comunicação" considerou

Numa mensagem emitida ainda na sexta-feira, o chefe da diplomacia europeia, tinha defendido que "o atual ciclo de violência no Iraque deve ser interrompido antes que fuja do controlo".

"A UE apela a todos os atores envolvidos e aos parceiros que podem ter influência para exercer a máxima contenção e mostrar responsabilidade neste momento crucial", afirmou, frisando que "outra crise corre o risco de comprometer anos de esforços para estabilizar o Iraque".

"Além disso, a escalada em curso ameaça toda a região, que sofreu imensamente e cujas populações merecem vida em paz", alertou, defendendo "mais diálogo e esforços para aprimorar a compreensão mútua (...) para oferecer soluções de longo prazo para a estabilização do Oriente Médio".

"A UE está pronta para manter os seus compromissos com todos os lados, a fim de contribuir para diminuir as tensões e reverter a dinâmica do conflito", afirmou Borrel, que viria, durante o fim de semana, a convidar o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, para uma reunião em Bruxelas, com os seus homólogos europeus.

Entretanto, a Bruxelas aguarda pela confirmação de Javad Zarif, para estar presente no encontro em que será abordada, "basicamente, é toda a situação na região", confirmou o porta-voz de Josep Borrel, referindo-se ao assassinato do general Soleimani, mas também o dossier nuclear e o anuncio de Teerão para restaurar o programa de enriquecimento de urânio.