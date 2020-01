Bruxelas multa empresa americana por limites à venda de produtos dos Minions

Canecas, bolsas, roupas, sapatos, artigos de papelaria e brinquedos dos "Minions" e de "Jurassic World" são os produtos em causa © Steve Buissinne/Pixabay

A Comissão Europeia multou esta quinta-feira a NBCUniversal, dona dos canais norte-americanos NBC, CNBC e Syfy, em 14,3 milhões de euros por limites à venda de merchandisingdos filmes "Minions" e "Jurassic World" na União Europeia (UE), anunciou Bruxelas.

"Hoje, a Comissão decidiu multar a NBCUniversal em 14,3 milhões de euros por licenças anticoncorrenciais e práticas de distribuição ilegais no âmbito das regras de concorrência da UE", anunciou a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta da Era Digital, Margrethe Vestager, em conferência de imprensa, em Bruxelas.

A NBCUniversal é um grupo de media pertencente à empresa norte-americana Comcast Corporation.

Numa investigação aberta em junho de 2017, a Comissão detetou que a NBCUniversal colocou restrições à venda de mercadorias licenciadas no Espaço Económico Europeu a outros territórios e clientes do mercado único, o que viola as regras comunitárias de concorrência.

Em causa estão limites colocados à comercialização de produtos de merchandising dos filmes "Minions" e "Jurassic World" e ainda de outras personagens dos filmes da NBCUniversal, como canecas, bolsas, roupas, sapatos, artigos de papelaria e brinquedos. "A questão não são só os Minions ou os dinossauros, são os direitos dos consumidores", adiantou Margrethe Vestager.

De acordo com o executivo comunitário, como estes são produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual, a NBCUniversal não permitia que, ao concessionar tais direitos aos comerciantes, eles se apropriassem disso para vendas noutros países do mercado único ou através da internet, colocando cláusulas restritivas e punitivas nos contratos.

Estas práticas duraram seis anos e meio, entre 1 de janeiro de 2013 e 25 de setembro de 2019, segundo a Comissão Europeia.

Ainda assim, como a NBCUniversal cooperou com a Comissão nesta investigação além da sua obrigação legal de o fazer, reconhecendo a infração e fornecendo provas adicionais, beneficiou de uma redução de 30% no valor da multa.

Bruxelas adianta, na informação divulgada esta quinta-feira, ter criado uma ferramenta online para facilitar a denúncia, por parte dos cidadãos europeus, sobre comportamentos anticoncorrenciais, que lhes permite manter o anonimato através de um sistema de mensagens encriptadas.