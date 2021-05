Bruxelas pede a Marrocos que impeça travessias de migrantes para Ceuta

Esta terça-feira chegarão a Ceuta 200 militares, 150 polícias nacionais e 50 guardas civis © AFP

Ylva Johansson, comissária europeia dos Assuntos Internos, pediu esta terça-feira a Marrocos que "evite partidas irregulares" de migrantes, depois de perto de seis mil pessoas entrarem no enclave espanhol de Ceuta, vindos do país do Norte de África.

Em declarações no Parlamento Europeu, Ylva Johansson considerou "preocupantes" as chegadas de migrantes a Ceuta, noticia a AFP.

"O mais importante agora é que Marrocos continue a comprometer-se com a prevenção de partidas irregulares, e que aqueles que não têm o direito de ficar sejam devolvidos eficazmente. As fronteiras espanholas são as fronteiras europeias."

A comissária salientou ainda que "a UE quer construir uma relação com Marrocos baseada na confiança e compromissos partilhados", sendo a migração um elemento-chave.

"É preocupante que pelo menos seis mil pessoas, muitas delas crianças, tenham nadado até Ceuta, pondo as suas vidas em risco. Muitos tiveram de ser resgatados, uma pessoa morreu", acrescentou Ylva Johansson.

Marrocos deslocou esta terça-feira militares para a fronteira após milhares de pessoas terem aproveitado a falta de controlo para entrarem ilegalmente em Espanha, que já devolveu 2700 dos migrantes que entraram em Ceuta, segundo dados do Governo de Madrid.