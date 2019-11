Bruxelas prevê crescimento de 2% em 2019 e de 1,7% em 2020 e 2021

Por João Francisco Guerreiro 07 Novembro, 2019 • 10:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Bruxelas está mais otimista do que o governo, em relação às perspetivas de crescimento da economia portuguesa, para este ano. Prevê um crescimento económico de 2,0 este ano. Mas, em relação aos dois próximos anos, o boletim macroeconómico calcula o crescimento três décimas abaixo da previsão do governo.

Pub Pub

A economia portuguesa deverá fechar o ano, com um crescimento de 2,0%, ou seja, mais uma décima do que a previsão de 1,9% apresentada pelo executivo. Para 2020 e 2021, a Comissão Europeia prevê um abrandamento do avanço da economia, para 1,7 por cento do PIB, ao passo que a estimativa do ministério das Finanças é de 2,0%.

Pub Pub

Bruxelas reconhece que "o crescimento económico superou as expectativas no primeiro semestre de 2019, apesar do fraco ambiente externo. O PIB aumentou 0,6% em cada um dos dois primeiros trimestres do ano, criando uma perspetiva mais favorável para o ano inteiro".

Défice

A Comissão considera que as finanças públicas estão a beneficiar do consumo interno e de condições favoráveis de financiamento. Por isso, admite que pudesse haver já este ano um excedente orçamental de 0,5% cento, não fosse o "impacto negativo" de uma nova ativação do mecanismo de capital contingente do Novo Banco de 0,6% do PIB. Assim, as contas públicas deverão apresentar um défice de 0,1% no final deste ano. A previsão está em linha com a estimativa do governo.

Em relação ao próximo ano, Bruxelas fixa o saldo global em 0,0%, tendo como base um cenário de políticas inalteradas. Este cálculo será obviamente revisto, assim que o orçamento do próximo ano chegar a Bruxelas.

Dívida

A dívida pública deve continuar a cair. No final do ano, deve fixar-se em 119,5% do PIB, ou seja duas décimas acima da previsão do governo. E, terá caído para 117,1% no próximo, também aqui acima da mais recente previsão do executivo, que aponta para os 116,3%.

No emprego, a Comissão nota que a criação de postos de trabalho é agora mais lenta, e que os salários aumentaram. Bruxelas espera um impacto positivo sobre a produtividade.

O número de desempregados deverá ser cada vez menor, num ritmo moderado, atingindo os 5,6% até 2021. Bruxelas nota que são os serviços e a construção os principais contribuintes para a criação de empregos.

Importações superam as exportações

A Comissão calcula que este ano, as importações tenham aumentado "muito mais rapidamente" do que as exportações, "pelo segundo ano consecutivo", devido "à forte procura por investimentos" e devendo manter-se pelo menos até 2021, "provocando uma deterioração significativa no saldo externo do país".

"O saldo da conta corrente foi revisto em alta nos últimos anos, mas deve passar de um superávit de 0,1% do PIB em 2018 para um déficit de cerca de 1% até 2021", estima a Comissão Europeia, considerando que tal "reflete um aumento significativo do déficit no comércio de bens, que devem ser compensados apenas parcialmente pelos rendimentos primários e secundários, quando se espera que os fluxos líquidos beneficiem de pagamentos de juros mais baixos a credores estrangeiros e de receitas mais elevadas dos fundos estruturais da UE".

"O comércio de serviços deve manter um excedente estável de cerca de 8% do PIB durante todo o período de previsão, graças ao forte desempenho do turismo", lê-se ainda no documento apresentado, esta quinta-feira, em Bruxelas, pelo comissário dos Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici.

A inflação cai substancialmente

A inflação anual medida pelo índice harmonizado de preços ao consumidor caiu de 1,2% em 2018 para -0,3% no terceiro trimestre de 2019. "A desaceleração reflete uma queda significativa nos preços da energia, incluindo diferentes componentes regulatórios das tarifas de eletricidade, bem como preços mais baixos de outros serviços administrativos, como serviços públicos, transportes e telecomunicações".

"Prevê-se que a inflação atinja uma média anual de 0,3% em 2019 e aumente um pouco nos próximos anos, com a inflação central permanecendo ligeiramente acima da taxa global", refere o documento da Comissão Europeia.