Bruxelas quer em Espanha reforma laboral "integral e ambiciosa"

Bruxelas exige a Espanha uma reforma laboral "integral e ambiciosa"... é manchete no El País. O Comissário Europeu disse à ministra Yolanda Diáz que é preciso acabar com a dualidade entre trabalhadores fixos e temporários. Falta um mês para a data limite que Espanha tem para apresentar o plano de recuperação destinado a desbloquear ajudas que devem chegar aos 140 mil milhões de euros. Valeris Dombrovskis disse que uma reforma integral e ambiciosa do mercado laboral é a prioridade, já que o país deve abordar de forma muito séria o desemprego jovem.

No diário ABC, os Estados Unidos acusam Sánchez e Iglésias de ameaçar a imprensa. O relatório anual da diplomacia norte-americana destaca "ataques verbais de membros do governo a meios e jornalistas. O Departamento de Estado alerta sobre o risco para a liberdade de expressão e assinala a corrupção institucional e do Podemos", diz o diário conservador ABC.

No La Razón, o líder da Unidas Podemos e até há pouco vice-presidente do governo, também é alvo: " Moncloa abre a era pós-Iglesias: há vida depois dele".

O Le Temps da Suiça traz hoje em manchete o destaque a uma reportagem no laboratório que pesquisa e rastreia as variantes do coronavírus.

No Jornal O País, em Angola, João Lourenço, numa intervenção lida como resposta a declarações feitas em Londres por Isabel dos Santos, diz que "o chefe de estado não vai interferir na ação da justiça em violação da constituição". No Jornal de Angola, Lourenço aparece no palanque de discursos, máscara na cara, "PR denuncia campanha contra justiça". Sem nunca referir nomes, presidente "denuncia forças que tentam denegrir a justiça", lemos na segunda página do jornal.

No USA Today, a primeira página indica que o vídeo integral da morte de George Floyd, foi mostrado ao júri no julgamento do polícia acusado de homicídio.

À volta de círculos, presos em círculos... é um alvo a capa do Guardian Weekly que pergunta se conseguirá Joe Biden fazer a reforma do uso de armas na América?

A Folha de Pernambuco, no Brasil, já traz na capa a "crise nas Forças Armadas".