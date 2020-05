Von der Leyen saúda "proposta construtiva" de Alemanha e França para fundo de recuperação

© Francois Lenoir/AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou esta segunda-feira a "proposta construtiva" da Alemanha e França para o fundo de recuperação europeu, de 500 mil milhões de euros, notando que a sua proposta vai no mesmo sentido.

"Congratulo-me com a proposta construtiva apresentada pela França e pela Alemanha. Reconhece o alcance e a dimensão do desafio económico que a Europa enfrenta, colocando, com razão, a tónica na necessidade de trabalhar numa solução com o orçamento europeu no seu cerne", refere a líder do executivo comunitário em comunicado.

Numa reação à proposta apresentada por Berlim e Paris, relativa à alocação de 500 mil milhões de euros para a criação de um fundo de recuperação europeu para as economias afetadas pela Covid-19, Ursula von der Leyen assinala que "vai no sentido da proposta em que a Comissão está a trabalhar".

E essa proposta "terá igualmente em conta os pontos de vista de todos os Estados-membros e do Parlamento Europeu", assegura a responsável.

Numa declaração conjunta divulgada esta segunda-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emannuel Macron, indicaram que o fundo proposto será entregue a fundo perdido às economias mais afetadas.

"Criar uma Europa da saúde deve ser a nossa prioridade", afirmou Emannuel Macron, realçando que o plano de relançamento económico para a Europa destina-se a combater uma recessão de amplitude histórica no continente.

Será no dia 27 de maio que a Comissão Europeia vai adotar e apresentar as suas propostas do orçamento plurianual da UE para 2021-2027 e do fundo de recuperação da economia europeia no quadro da crise da Covid-19.

As propostas, há muito aguardadas, serão assim apresentadas mais de um mês depois de os chefes de Estado e de Governo da UE terem solicitado ao executivo comunitário a sua formulação com caráter de urgência, numa cimeira celebrada por videoconferência em 23 de abril último.

O fundo de recuperação, por muitos classificado como um novo 'Plano Marshall' para a Europa, é considerado o grande instrumento da UE para ultrapassar a crise da Covid-19, que, segundo estimativas da Comissão Europeia, provocará uma contração recorde de 7,7% do PIB da zona euro este ano e de 7,4% no conjunto da União.

Na passada sexta-feira, o Parlamento Europeu reclamou um ambicioso pacote de recuperação para a Europa num montante global na ordem dos dois biliões de euros, defendendo que os apoios aos Estados-membros sejam prestados "principalmente através de subvenções".