Buscas por Maddie. Polícia alemã examina "vários itens" encontrados na barragem do Arade

A polícia alemã anunciou esta quinta-feira que está a examinar os "vários itens" recolhidos na barragem do Arade, em Silves, durante os três dias de buscas relacionadas com o desaparecimento de Madeleine McCann.

No último dia de buscas, dia 25 de maio, a Polícia Judiciária (PJ) revelou que a operação resultou na "recolha de algum material" que seria "entregue às autoridades alemãs" para ser sujeito a "perícias."

E é isso mesmo que as autoridades alemãs se comprometem a fazer anunciou esta manhã o gabinete do procurador da cidade alemã de Brunsvique, citado pela Sky News, ressalvando que ainda não se sabe se os objetos encontrados têm interesse para a investigação.

"Vários itens foram apreendidos como parte da operação. Vão ser analisados nos próximos dias e semanas (...) Ainda não é possível dizer se alguns dos itens estão de facto relacionados com o caso de Madeleine McCann".

A operação de buscas na barragem do Arade para tentar encontrar indícios que pudessem desvendar o desaparecimento da criança britânica decorreu sob coordenação da PJ e envolveu elementos das autoridades alemãs e autoridades britânicas.

Fonte ligada à investigação adiantou à agência Reuters que a operação estaria relacionada com fotografias da barragem encontradas num esconderijo do suspeito Christian Bruckner, um cidadão alemão detido por violação que vivia no Algarve quando Madeleine McCann desapareceu, em 2007.

A barragem do Arade localiza-se a cerca de 50 quilómetros do local de onde a criança britânica, na altura tinha três anos, desapareceu quando passava férias com os pais e irmãos na Praia da Luz.

"É expectável que a investigação conduzida em Brunsvique contra o suspeito de 48 anos se estenda durante algum tempo", revelou também o procurador da cidade alemã, referindo-se a Christian Bruckner.