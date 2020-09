Buscas retomadas em Beirute. Detetado aparente batimento cardíaco nos escombros

Buscas nos escombros de um prédio em Beirute © Nabil Mounzer/EPA

Um mês depois das explosões que mataram pelo menos 191 pessoas em Beirute, as buscas por potenciais sobreviventes foram retomadas esta sexta-feira depois de ter sido detetado o que parece ser um batimento cardíaco ou respiração nos escombros.

O som foi detetado por um sensor, esta quinta-feira, nos destroços de um prédio, motivando a esperança de encontrar com vida uma das sete pessoas ainda desaparecidas.

Esta sexta-feira as equipas de resgate estão a mover cuidadosamente os escombros com as mãos e pás, conta a AFP. "Escavámos nos detritos, mas ainda não foi possível chegar a um conclusão, disse George Abou Moussa, representada da Proteção Civil do Líbano.

"Depois de remover os grandes pedaços examinámos novamente o local à procura de um batimento cardíaco ou respiração, e [o sensor] mostrou níveis baixos": foram registados sete batimentos ou respirações por minuto, quando esta quinta-feira eram 17 ou 18, acrescentou Nicholas Saade, coordenador das equipas de resgate.

O primeiro alerta foi dado por um cão pisteiro na quarta-feira, na zona de Gemmayzeh, o que motivou as equipas de resgate a concentrarem-se nessa zona. Segundo a CNN uma câmara térmica também detetou sinais de calor que podem provir de dois corpos, um maior e um mais pequeno, soterrados lado a lado.

Pelo menos 191 pessoas morreram, 6,500 ficaram feridas e mais de 300 mil perderam a casa na explosão de quase três toneladas de nitrato de amónio armazenadas no porto de Beirute.

Após dias de paragem, altamente criticados pelos libaneses, as buscas foram agora retomadas com apoio de especialistas e equipas de resgate constituídas por norte-americanos, franceses e chilenos.