Bush diz sentir "tristeza profunda" e "coração pesado" devido à situação no Afeganistão

Bush deixou uma homenagem às tropas que lutaram no Afeganistão desde 2001

George W. Bush diz assistir, juntamente com a antiga primeira-dama Laura Bush, com "tristeza profunda" aos "trágicos acontecimentos em desenvolvimento no Afeganistão".

Em comunicado, o antigo chefe de Estado norte-americano referiu que está de "coração pesado, pelo povo afegão que tem sofrido muito, pelos norte-americanos e pelos aliados da NATO que se sacrificaram muito".

Esta é a primeira vez que o antigo Presidente norte-americano emite um comentário sobre a conclusão da guerra que foi iniciada durante o seu mandato, há duas décadas. Estas declarações escritas surgem um dia após a capitulação da cidade de Cabul perante os taliban.

George W. Bush também exorta o Presidente Joe Biden a fazer tudo o que estiver ao alcance dos Estados Unidos da América para proteger os norte-americanos ainda no território e os refugiados afegãos. "O Governo dos Estados Unidos tem autoridade legal para reduzir a burocracia para os refugiados durante crises humanitárias urgentes. E temos a responsabilidade e os recursos suficientes para garantir uma transição segura para eles agora, sem atrasos burocráticos."

Bush deixa ainda uma homenagem às tropas que lutaram no Afeganistão desde 2001. No mês passado, Bush advertiu que uma retirada precipitada do Afeganistão deixaria mulheres e raparigas no país em risco de sofrerem "danos indescritíveis".