Cabo Verde entra para a reserva mundial da Biosfera

As ilhas do Fogo e do Maio juntam-se às mais de sete centenas de reservas da biosfera que existem no planeta. Cabo Verde é um dos primeiros países de língua oficial portuguesa a ser incluído nesta lista.

S. Tomé tem como reserva a Ilha do Príncipe. O Brasil tem várias desde a Mata Atlântica ao mais conhecido Pantanal. Moçambique e Angola ainda não viram nenhum território incluído nesta importante lista de defesa ambiental.

Portugal tem incluídas na lista quase uma dúzia de reservas. Algumas delas em partilha com a Espanha como é o caso do Gerês. Mas também as Berlengas fazem parte e o mais desconhecido Paul do Boquilobo.

Nos Açores existem quatro reservas: as ilhas do Corvo, das Flores, a Graciosa e as Fajãs da ilha de S. Jorge.

As reservas da biosfera são reconhecidas por terem como objetivo manter o equilíbrio entre a qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentado.