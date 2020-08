Cabo Verde reforça fiscalização à Covid-19. Governo envia contingente militar para ilha do Fogo

© Fernando de Pina/Lusa

Por Lusa/TSF 29 Agosto, 2020 • 21:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo cabo-verdiano anunciou hoje o envio de um contingente militar para a ilha do Fogo, para reforçar a fiscalização e implementação das medidas para conter a progressão local da pandemia de Covid-19.

A medida foi anunciada após uma reunião, esta tarde, na ilha do Fogo - novo foco de transmissão da doença no arquipélago -, entre os ministros da Administração Interna, Paulo Rocha, e da Saúde, Arlindo do Rosário, autarcas locais e autoridades de segurança e proteção civil.

"A estratégia do Governo passa por reforçar a coordenação e intensificar as ações de fiscalização e a implementação das medidas adotadas pelo setor da saúde", explicou, em comunicado, o Ministério da Administração Interna.

No período de uma semana, a ilha do Fogo registou os 30 primeiros casos de Covid-19, essencialmente localizados no concelho de Mosteiros, pelo que o reforço de segurança com um contingente militar visa também controlar a aplicação das medidas sanitárias nas entradas e saídas do concelho.

No terreno, haverá um "reforço das ações de fiscalização", sobretudo para "garantia de implementação dos procedimentos de segurança sanitária por parte de todos os operadores e em todas as atividades económicas", explicou aquele ministério.

"A nível da restauração, transporte público, estabelecimentos comerciais, mercados e particularmente nos locais de consumo de bebidas alcoólicas", lê-se no comunicado, que acrescenta que será feito um reforço de meios humanos da Inspeção-Geral das Atividades Económicas.

Será ainda assegurada, pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, a distribuição de máscaras comunitárias para "massificar o uso" nas várias aldeias do concelho de Mosteiros afetados pelo surto de Covid-19.

Cabo Verde regista até ao dia de hoje um acumulado de 3.778 casos de Covid-19, em oito das nove ilhas habitadas, e 39 mortos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 838 mil mortos e infetou quase 24,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.