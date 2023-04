Por TSF com agências 21 Abril, 2023 • 09:42 Partilhar este artigo Facebook

Um caça russo deixou cair uma bomba sobre a cidade de Belgorod, próxima da fronteira com a Ucrânia. A informação foi revelada pelo Ministério da Defesa russo depois de as autoridades locais terem relatado uma explosão no centro.

Pelo menos duas mulheres sofreram ferimentos ligeiros, quatro apartamentos e vários carros ficaram danificadas e postes de energia ruíram. A intensidade da explosão abriu uma enorme cratera no centro da cidade.

"A evacuação [do edifício] foi supervisionada por especialistas do Ministério para Situações de Emergência", declarou o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

Devido à explosão, ocorrida na noite de quinta-feira, uma mulher ficou ferida na cabeça e foi hospitalizada "em estado considerado de gravidade moderada". Outra mulher sofreu queimaduras, mas se recusou a receber cuidados no hospital.

"Em 20 de abril de 2023, aproximadamente às 22:15, horário de Moscovo (20:15 em Lisboa), durante um voo da aeronave Su-34 das Forças Aeroespaciais sobre a cidade de Belgorod, ocorreu um lançamento anormal de munição do avião", referiu o ministério russo da Defesa.

A tutela instaurou uma investigação para esclarecer as causas do incidente.

A agência France-Presse (AFP) indica que a Força Aérea russa sobrevoa Belgorod frequentemente desde o início da ofensiva na Ucrânia. Em outubro do ano passado, um caça russo Su-34 caiu sobre uma zona residencial na cidade de Yeysk, no sul, também na fronteira com a Ucrânia. Dezasseis pessoas morreram, incluindo sete crianças.