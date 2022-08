Caças chineses sobrevoam Taiwan antes de Pelosi chegar. Sirenes de defesa tocam na China

As sirenes de defesa tocaram na China © Ritchie B. Tongo/EPA

Vários caças chineses estão a atravessar o estreito de Taiwan, anunciou a televisão da China, numa altura em que o avião que transporta a líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, está a descer para Taipé, apesar das ameaças chinesas.

Sirenes de defesa foram acionadas na região de Fujian, na China, momentos após a entrada de avião de Pelosi no espaço aéreo de Taiwan, registado às 15h11 pelo site especializado em trajetos de aviões Flightradar24.

O voo com o código SPAR19 "está a descer para Taiwan", avançou a página de internet norte-americana Flightradar24, que permite seguir a rota de avião em tempo real com base no seu código de voo, numa mensagem publicada rede social Twitter.

A líder da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, aterrou esta terça-feira em Taiwan, apesar das ameaças da China. Perante a previsão desta chegada, o aeroporto internacional de Taoyuan aumentou o seu nível de segurança após uma ameaça de bomba.

A operadora do aeroporto, o maior de Taiwan, recebeu de manhã uma ameaça que alertava para a colocação de três engenhos explosivos nas suas instalações, avançou a agência de notícias taiwanesa CNA.

Segundo a agência de notícias, a polícia garantiu não ter encontrado "nada suspeito" no recinto do aeroporto, mas "reforçou a segurança do aeroporto para garantir a estabilidade dos voos".