Caças norte-coreanos voam perto da fronteira com a Coreia do Sul

Uma dúzia de aviões de combate da Coreia do Norte voaram esta quinta-feira perto da fronteira com a Coreia do Sul, o que levou Seul a enviar jatos em resposta, de acordo com a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

O incidente aconteceu num momento em que crescem as tensões militares entre os dois países da península da Coreia, após vários testes de armas provenientes de Pyongyang. É o segundo caso a envolver aviões no espaço de uma semana.

Os Chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, citados pela Yonhap, disseram terem sido detetados dez caças a voar 25 quilómetros a norte da fronteira entre os dois países das 22h30 de quinta-feira às 0h20 de sexta-feira, hora local. As aeronaves atravessaram uma "linha de reconhecimento" estabelecida em Seul que desencadeia uma resposta operacional automática dos sul-coreanos.

A Coreia do Norte lançou mais um míssil balístico em direção às suas águas orientais, adiantou esta quinta-feira a Coreia do Sul. Este é o nono lançamento de mísseis pela Coreia do Norte nos últimos 20 dias.

Os mais recentes lançamentos ocorreram horas depois de os Estados Unidos e a Coreia do Sul terem dado por terminado mais um exercício naval na costa leste da península coreana que envolveu um porta-aviões norte-americano.