Cães podem detetar presença de Covid-19 de forma mais eficaz do que testes PCR

Por Carolina Quaresma 03 Junho, 2022 • 10:02

Os cães treinados podem ser capazes de detetar uma infeção por Covid-19 de forma mais eficaz do que os testes PCR que utilizam uma zaragatoa nasal. Um estudo, publicado na quarta-feira na revista científica Plos One, revelou que os cães conseguem identificar a presença do vírus SARS-CoV-2 mais facilmente do que os testes PCR, tanto em pessoas sintomáticas como em pessoas assintomáticas.

Nesta investigação os cães treinados foram capazes de detetar Covid-19 em 97% dos casos sintomáticos e em quase 100% dos casos assintomáticos.

"O cão não mente", disse Dominique Grandjean, professor da Alfort National Veterinary School, em França, e autor do estudo, ao Science News, em declarações citadas pelo The Guardian. De acordo com o investigador, os testes PCR podem ter vários erros.

O estudo contou com a participação de 335 pessoas em centros de triagem Covid, em Paris. Entre eles, 109 deram positivo, dos quais 31 eram assintomáticos.

Os cães, fornecidos por quartéis de bombeiros franceses e dos Emirados Árabes Unidos, receberam entre três a seis semanas de treino e farejaram amostras de suor humano colocadas dentro de um cone. Se o cão conseguisse detetar a doença, sentava-se em frente ao cone.

Enquanto os testes PCR podem levar até dois dias para dar um resultado, os cães treinados, e que participaram neste estudo, foram capazes de analisar 20 amostras em apenas 15 segundos.

Os resultados do estudo mostraram que os cães treinados foram mais sensíveis aos casos positivos e os testes PCR por via nasal detetaram melhor os casos negativos.

Em dois casos falsos positivos, os cães identificaram outras estirpes de doença respiratória com o coronavírus, mas que não eram Covid-19.

Os autores deste estudo científico acreditam ainda que o uso de cães para detetar Covid pode beneficiar as pessoas que têm problemas para tolerar zaragatoas nasais, como os doentes de Alzheimer.

Acredita-se que este seja o primeiro estudo a comparar a precisão dos cães em detetar Covid-19 com os testes PCR. De acordo com o jornal britânico, que cita a NBC News, um estudo publicado em maio no Reino Unido descobriu que os cães treinados podem detetar Covid com uma precisão de 82% a 94%.

Outro estudo realizado na Flórida, em 2021, revelou que os cães tinham uma taxa de precisão de 73% a 93% após um mês de treino.

Em breve, mais cães poderão ser usados para a deteção de Covid-19 em ambientes de triagem em massa, como os aeroportos. Em setembro de 2021, o aeroporto internacional de Miami foi o primeiro aeroporto norte-americano a implementar essa medida.

Aeroportos nos Emirados Árabes Unidos, Finlândia e outros países também já usam cães para detetar Covid, bem como escolas em Massachusetts e no Havai.