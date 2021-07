Café do Brasil mais caro devido a vaga de frio

© AFP

Uma vaga de frio, inédita nas últimas décadas, está a atingir a vasta área agrícola do sudeste do Brasil. As baixas temperaturas estão já a causar um impacto negativo nas culturas de cana de açúcar e de café.

As maiores geadas desde 1994 já danificaram 200 mil hectares de plantações de café, o que está a levar a uma subida do preço entre os 10 a 20%. Em várias regiões, as previsões apontam para que os termómetros desçam a temperaturas negativas.

A massa de ar frio registada no sul do Brasil irá avançar para os estados de São Paulo e Minas Gerais. Além do frio, os produtores de café estavam a ter dificuldades devido à seca, consequência das alterações climáticas, que nas últimas semanas, têm atingido várias regiões do planeta.