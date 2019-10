Califórnia corta eletricidade a milhões de pessoas para prevenir incêndios

A empresa disse vai começar os cortes junto de 800.000 clientes em 34 condados © Reuters

Por Lusa 09 Outubro, 2019 • 09:38

A Califórnia inicia esta terça-feira cortes de eletricidade no norte e no centro do estado norte-americano com o objetivo de prevenir incêndios causados por falhas nas linhas de distribuição.

A Pacific Gas & Electric anunciou na terça-feira os cortes de energia, naquela que é a maior interrupção preventiva da história do estado.

A empresa disse vai começar os cortes junto de 800.000 clientes em 34 condados a partir da meia-noite desta terça-feira (08h00 em Lisboa), num momento em que estão previstos fortes ventos e um tempo seco que potenciam o risco extremo de incêndios.

Já a companhia Southern California Edison avisou, no mesmo dia, que mais de 106.000 dos seus clientes vão sofrer interrupções em algumas zonas de oito condados.