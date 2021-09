Califórnia vai a votos para decidir se expulsa governador democrata

O governador da Califórnia, Gavin Newsom © Brendan Smialowski/AFP

A população do estado norte-americano da Califórnia é chamada, esta terça-feira, a votar num referendo para decidir se mantém o governador Gavin Newsom no cargo.

O governador do maior estado dos Estados Unidos da América (EUA), que foi eleito para o cargo em 2018, com quase 62% dos votos, enfrenta um teste que pode marcar a política norte-americana este ano.

O próprio Presidente dos EUA, Joe Biden e a vice-Presidente Kamala Harrison, assim como os senadores Elizabeth Warren e Bernie Sanders, mobilizaram-se e visitaram a Califórnia, para demonstrar apoio ao democrata Gavin Newsom.

Quando foi eleito, há menos de três anos, Newsom ​​​teve a maior votação de um governador no estado da Califórnia desde 1950. Mas além de ser o estado mais rico, mais populoso e um dos mais progressistas dos EUA, a Califórnia é também um dos estados em que é possível substituir os titulares de cargos públicos através de um referendo e a contestação Gavin Newsom pode ditar essa mesma substituição.

A recolha de assinaturas para a deposição do governador californiano começou em julho de 2020, e, por causa da pandemia, o prazo para juntar apoios foi estendido de cinco para nove meses.

As críticas apontadas à governação de Gavin Newsom são variadas: problemas relacionados com questões sociais, como a criminalidade, a suspensão da pena de morte, a imigração ou os custos com a habitação, mas também a gestão da pandemia de Covid-19, que fez aumentar o desemprego e o número de pessoas sem-abrigo na Califórnia. A juntar à lista, uma polémica ocorrida em novembro de 2020, quando o governador foi filmado num jantar de luxo, sem respeitar as regras de segurança contra a Covid-19 que o próprio tinha imposto aos californianos.

Como resultado, cerca de 1,7 milhões de pessoas assinaram o pedido de referendo.

Na votação, os eleitores têm de responder a duas perguntas: se querem que o governador saia do cargo e, caso a resposta seja afirmativa, quem deve ser escolhido para substituí-lo. Na lista estão 46 nomes, entre eles o favorito é o republicano Larry Elder, um ultraconservador, apoiante de Donald Trump, que defende que o antigo Presidente norte-americano foi enviado por Deus para salvar os EUA.

Esta é apenas a terceira vez que um governador nos EUA é sujeito a referendo. Há quase 20 anos, o ator e republicano Arnold Schwarzenegger substituiu o governador democrata, precisamente no estado da Califórnia.