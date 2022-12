Califórnia vota corte ambicioso de emissões de gases com efeito de estufa

© Pixabay

Por Lusa 16 Dezembro, 2022 • 06:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os reguladores do ar da Califórnia devem votar esta sexta-feira um ambicioso plano para cortar as emissões de gases com efeito de estufa no Estado, através de mudanças de práticas nos setores de energia, transportes e agricultura.

O plano coloca o Estado na via da designada neutralidade carbónica, atingir até 2045, o que significa que a Califórnia remove tanto carbono da atmosfera quanto o que emite.

Fazê-lo vai requerer uma redução rápida nas emissões de gases que aquecem o planeta e uma aceleração no desenvolvimento as tecnologias de remoção destes gases do ar.

A Califórnia já tinha estabelecido esta meta como objetivo, mas agora o governador Gavin Newsom assinou legislação que a torna obrigatória.

A captura de carbono é um dos elementos mais controversos do plano. Os críticos entendem que dá aos maiores emissores do Estado razões para não fazerem a sua parte na redução destas emissões.

No início da reunião de hoje, a presidente da comissão dos Recursos do AR da Califórnia, Liane Randolph, elogiou o plano como sendo o mais ambicioso alguma vez apresentado. No início deste ano esteve em discussão pública.

O plano não compromete o Estado com ações concretas, mas define um caminho geral para conseguir as reduções pretendidas.

Nas energias renováveis, aponta-se a saída do combustíveis fósseis e um recurso maior às fontes de energia renovável.

Nos transportes espera-se que a mudança para viaturas a gás reduza as emissões de gases com efeito de estufa, com reflexos positivos na saúde das pessoas pela redução do impacto dos combustíveis atuais.

E Newsom já exigiu cortes agressivos nas emissões dos aviões.

A captura de carbono é considerada "um instrumento necessário" a par de outros a usar na mitigação do efeito da rutura climática.

No caso da agricultura, o plano aponta o objetivo de reduzir em 66% as emissões de metano até 2045.