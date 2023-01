"Calor extremo" na Europa. Oito países já registaram o dia de janeiro mais quente de sempre

Temperaturas foram anormalmente quentes no primeiro dia do ano na Polónia © Darek Delmanowicz/EPA

Depois de um fim de ano com temperaturas acima da média para a época em Portugal, a massa de ar quente proveniente de África que passou pelo país deslocou-se para Estados da Europa pouco habituados a temperaturas tão amenas no Ano Novo.

Pelo menos oito países já registaram o dia de janeiro mais quente desde que há registo: Espanha, Polónia, Dinamarca, República Checa, Holanda, Bielorrússia, Lituânia e Letónia.

O ano de 2023 arrancou com "um evento meteorológico extremo na Europa", alerta o climatologista Maximiliano Herrera, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Alex Burkill, do instituto meteorológico do Reino Unido, concorda: "Tem sido um calor extremo numa área enorme, o que é quase, para ser honesto, inédito".

Isto porque uma massa de ar quente que se desenvolveu na costa oeste de África se deslocou para o nordeste da Europa a partir de Portugal e Espanha, empurrada por altas pressões sobre o Mediterrâneo.

Na vila de Korbielów, na Polónia, os termómetros chegaram aos 19 graus Celsius quando a média em janeiro ronda habitualmente apenas 1 ºC e em Javorník, na República Checa, as temperaturas chegaram aos 19.6 ºC (comparando com a média de 3 ºC nesta época do ano).

* Hottest January days in history in these countries *



Poland:19.0C Korbielow and Jodłownik

Denmark:12.6C Abed

Czech Republic:19.6C Javorník

Netherlands:16.9C Eindhoven

Belarus:16.4C Visokaye NATIONAL RECORD BROKEN BY 4.5C !

Lithuania:14.6C Marijampole

Latvia:11.1C Daugavpils pic.twitter.com/aT3h2YwKLv - Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) January 1, 2023

Já em Vysokaje, na Bielorrússia, seria de esperar temperaturas abaixo de zero, mas no primeiro dia do ano atingiram 16.4 ºC.

Também uma localidade espanhola registou o dia mais quente de sempre em janeiro: o mercúrio chegou aos 24.9 ºC em Bilbau.