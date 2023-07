Calor leva Grécia a limitar horário de locais turísticos. Governo pede "vigilância máxima"

A Grécia prevê para esta quinta-feira temperaturas máximas de 43 graus © Nuno Veiga/Lusa

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, apelou esta quinta-feira à "vigilância máxima" face à nova vaga de calor que atinge a Grécia, com temperaturas que poderão atingir 45° durante o próximo fim de semana.

Face à vaga de calor, todos os pontos arqueológicos do país, incluindo a Acrópole de Atenas, vão permanecer encerrados durante a parte mais quente do dia até domingo, determinou o Ministério da Cultura.

"Temos de estar absolutamente vigilantes (...) porque os tempos difíceis ainda não acabaram", advertiu o chefe do Governo durante uma visita ao Ministério do Ambiente.

"Estamos perante uma nova vaga de calor (..) e de possivelmente ventos mais fortes", que já provocaram vários incêndios nos arredores de Atenas desde a segunda-feira passada, sublinhou.

A Grécia prevê para esta quinta-feira temperaturas máximas de 43°, que devem subir ainda mais nos próximos dias, com 44º a 45° previstos para sexta-feira e sábado, no centro do país.

Na capital grega foi registado um recorde de temperatura: 44,8° em junho de 2007, de acordo com o Observatório Nacional de Atenas, enquanto o recorde na Grécia foi atingido em julho de 1977, com 48°, em Elefsina, perto de Atenas.

Esta quinta-feira, a situação relativamente aos incêndios florestais melhorou. No entanto, centenas de bombeiros continuam a lutar contra os incêndios ativos a oeste de Atenas e que já destruíram milhares de hectares.

O primeiro-ministro lamentou "a situação dos incêndios que se mantêm ativos há quatro dias em Ática, na região de Atenas, em Corinto e na Boeotia, próximos da capital".

O risco de incêndio continua muito elevado na região da capital, Ática, bem como na península do Peloponeso (sudoeste) e na Grécia central, segundo a Proteção Civil.

Na ilha turística de Rodes, onde deflagrou um incêndio florestal há dois dias, cinco aviões e cinco helicópteros continuavam envolvidos no combate às chamas.

A sudeste de Atenas, arderam 3.472 hectares nos últimos dias, segundo o observatório europeu Copernicus.