Camilla descrita como rainha nos convites para coroação do rei Carlos III

05 Abril, 2023

A mulher do monarca do Reino Unido foi pela primeira vez oficialmente identificada como rainha Camilla, com o Palácio de Buckingham a usar o título nos convites para a coroação do monarca Carlos III, marcada para 06 de maio.

Camilla, até agora descrita como rainha consorte, é identificada como rainha nos convites ornamentados em estilo medieval que vão ser enviados a mais de 2.000 convidados e foram revelados na terça-feira.

O novo título é mais um passo na transformação de uma mulher antes ridicularizada como uma destruidora de lares, por causa do seu contributo para o fim do casamento de Carlos com a falecida princesa Diana.

Carlos e Camilla conheceram-se antes de o futuro rei se casar com Diana, em 1981, e mantiveram o relacionamento durante o casamento real, motivando desprezo por Camilla entre os muitos fãs de Diana, que apoiaram a princesa quando o casamento desmoronou.

Desde que casou com Carlos numa cerimónia civil em 2005, Camilla tem vindo a conquistar o público britânico.

A falecida rainha Elizabeth II, no início do ano passado, emitiu um comunicado afirmando que esperava que Camilla fosse tratada como "rainha consorte" quando Carlos se tornasse rei.