Camiões bloqueiam entrada de 15 elefantes numa cidade chinesa

As autoridades chinesas utilizaram este fim de semana camiões para bloquear a passagem de uma manada de elefantes que percorreu centenas de quilómetros desde uma reserva natural, causando prejuízos de milhões de euros.

Os quinze elefantes, incluindo três bebés, deixaram a reserva natural em Xishuangbanna, região no sudoeste da China que faz fronteira com o Laos e o Myanmar, em meados de abril, rumo ao norte, percorrendo cerca de 500 quilómetros, segundo a imprensa chinesa. Cientistas, citados pela BBC, dizem que é a maior distância alguma vez percorrida por elefantes selvagens.

O motivo desta migração permanece um mistério, a BBC faz duas sugestões: um líder elefante inexperiente que poderá ter desencaminhado a manada ou os elefantes poderem estar à procura de um novo habitat.

Depois de 500 quilómetros percorridos, com a destruição de campos de cultivo e de extensos danos materiais, os elefantes estão agora nos arredores de Kunming, cidade com oito milhões de habitantes.

No domingo, a televisão estatal chinesa transmitiu imagens de camiões estacionados ao longo de uma pequena estrada secundária na tentativa de afastar a manada de áreas densamente povoadas.

De acordo com a BBC, esta megaoperação conta ainda com 700 polícias e trabalhadores, que com 10 toneladas de milho, abacaxi e outros alimentos, tentam manter os elefantes alimentados.

As autoridades também mobilizaram milhares de pessoas para acompanhar os movimentos da manada com drones e câmaras infravermelhos.

Várias imagens mostram os elefantes a passearem calmamente nas estradas, junto a automóveis e em jardins de moradias.

Desde o início da sua jornada, em meados de abril, os elefantes devastaram cerca de 56 hectares de plantações, causando danos estimados em 6,8 milhões de yuans (870 mil euros), informou a televisão chinesa na semana passada.

Os elefantes selvagens são protegidos na China, com uma população estimada em 300, em comparação com menos de 200 na década de 1980.

Estes animais vivem exclusivamente na região turística e tropical de Xishuangbanna.