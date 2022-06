Campanha para legislativas francesas marcada por ataques e contra-ataques

© Joel Saget/AFP

Por Lígia Anjos 10 Junho, 2022 • 13:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em política, quando se designa o adversário é porque há receio e esta campanha fica marcada por ataques e contra-ataques políticos.

"A guilhotina fiscal de Mélenchon" descreveu Gabriel Attal ou o "Chaves gaulês", como afirmou o ministro da economia Bruno Le Maire.

Emmanuel Macron fez campanha contra a aliança de esquerda, Nupes, em Clichy-sous-bois, cidade que votou Mélenchon a 60% nas eleições presidenciais.

"Eles têm projetos para sair da Europa e têm projetos incoerentes do ponto de vista ambiental. Juntaram forças políticas que propunham apostar na energia nuclear quando outros defendiam sair do nuclear. Têm ainda projetos com coligações com a Rússia. A coligação NUPES é um projeto de proibição de impor impostos e este não é um bom projeto para o país", defende Emmanuel Macron.

Ao mesmo tempo, sincronia nos ataques, a primeira-ministra Elisabeth Borne: "Há muitos francesas e franceses cansados e que precisam de serenidade e nós propomos um projeto de aproximação. É preciso uma maioria absoluta no parlamento que nos permita votar, sim, absolutamente".

Absolutamente uma maioria absoluta, esta é a maior preocupação do partido de Emmanuel Macron.

As sondagens apontam para uma maioria relativa com uma dinâmica da aliança de esquerda Nupes. Caso aconteça, esta será a quarta vez na quinta República que um presidente não tem maioria parlamentar.

Jean Luc Mélenchon brinca com o pânico a bordo da "Macrónia" e aposta na ironia: "Qual é o limite do macronismo? - A derrota do macronismo".

Este domingo e desde as eleições presidenciais, o duelo já não é o mesmo. Quase fora de jogo nestas legislativas, Marine Le Pen perdeu o lugar na liderança da oposição e foi substituída por Jean Luc Mélenchon, que formou para estas eleições uma aliança à esquerda, Nupes.