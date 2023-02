Canadá anuncia entrega de mais quatro carros de combate Leopard 2 à Ucrânia

Um carro de combate Leopard 2 © Patrik Stollarz/AFP

O Canadá vai entregar quatro carros de combate Leopard 2 suplementares à Ucrânia para ajudar a combater a invasão russa, elevando para oito a sua contribuição, anunciou sexta-feira o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

Durante uma conferência de imprensa, Trudeau disse: "O Canadá está solidário com a Ucrânia desde o início do conflito (...) e vai continuar".

Novas sanções foram anunciadas contra 129 pessoas, em particular ministros e deputados que votaram a favor da invasão russa, e 63 entidades, situadas na sua maioria no setor da defesa.

Por outro lado, foram também anunciadas ajudas superiores a 32 milhões de dólares canadianos (22 milhões de euros) à Ucrânia, "para favorecer a segurança e a estabilização do país".

As novas medidas foram apresentadas pouco depois de os EUA terem anunciado, em coordenação com os membros do G7, uma vasta salva de sanções contra a Federação Russa, por ocasião da passagem de um ano sobre o início da invasão da Ucrânia pelas tropas russas.