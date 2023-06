Canadá anuncia investigação ao acidente do Titan

© Cortesia OceanGate Expeditions/AFP (arquivo)

As autoridades canadianas anunciaram este sábado que vão abrir uma investigação ao acidente do Titan, o submersível privado que desapareceu perto dos destroços do Titanic, com cinco pessoas a bordo.

A Agência de Segurança dos Transportes do Canadá, "enquanto órgão de investigação do Estado do pavilhão do navio de apoio em causa neste acontecimento, vai fazer uma investigação às circunstâncias desta operação realizada pelo navio Polar Prince, com pavilhão canadiano", escreveu em comunicado.

O Polar Prince é o navio do qual largou, no domingo, no Atlântico Norte, o pequeno submarino de turismo, que terá implodido com cinco pessoas a bordo, como anunciaram na quinta-feira os guarda-costeiros dos EUA.

Foram encontrados destroços perto dos do Titanic, a cerca de quatro mil metros de profundidade.

Numerosas inquietações sobre a segurança do submersível da empresa norte-americana OceanGate, conhecidas desde há anos, reapareceram esta semana, enquanto se procurava salvar as pessoas a bordo.