Canadá com dificuldades em identificar objetos a sobrevoar espaço aéreo norte-americano

As autoridades canadianas reconheceram na segunda-feira que o tamanho e as características dos dispositivos não identificados descobertos nos últimos dias no espaço aéreo norte-americano tornam difícil a deteção pelos radares.

As pequenas dimensões dos objetos dificultam a deteção pelos radares, terrestres e aéreos, referiu o major-general Paul Prévost, à frente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Canadá.

"Estamos a estudar como podemos responder a essas deficiências no futuro", acrescentou.

Os militares afirmaram suspeitar que estes objetos sejam balões, mas frisaram que, neste momento, esta é apenas uma suposição.

Dois dos três objetos derrubados desde sexta-feira na América do Norte caíram no Canadá.

Washington derrubou, na sexta-feira, um objeto no Alasca, e, no dia seguinte, um segundo dispositivo foi abatido numa das áreas mais remotas do Canadá, em Yukon, a cerca de 160 quilómetros da fronteira com o Alasca. No domingo, o terceiro objeto caiu em águas canadianas, no lago Huron.

A cadeia norte-americana CNN disse na segunda-feira que um memorando do Pentágono descreveu o objeto derrubado no Canadá, no sábado, como um "pequeno balão metálico com uma carga por baixo".

No sábado, a ministra da Defesa canadiana, Anita Anand, escusou-se a dar pormenores sobre o dispositivo, dizendo que o objeto era "semelhante mas mais pequeno" do que o balão chinês abatido ao largo da costa da Carolina do Norte, a 4 de fevereiro.

As autoridades de Otava também notaram que as condições meteorológicas e os locais onde os dispositivos foram derrubados estão a dificultar a busca e a recuperação dos restos destes objetos.

O responsável da Polícia Montada do Canadá Sean McGills, que está a coordenar as operações de resgate dos restos dos dois artefactos caídos em território canadiano, explicou que a área de busca é vasta, até três mil quilómetros quadrados, e, no caso de Yukon, trata-se de uma zona montanhosa.

As autoridades canadianas mobilizaram três aviões e dois helicópteros para localizar o que restou dos dispositivos em Yukon.

No lago Huron, a guarda costeira lidera as buscas pelo terceiro objeto abatido.

Apesar da intensidade das buscas, McGillis alertou que "não há garantias" de que o que sobrou dos objetos seja recuperado.