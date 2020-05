Canadá oferece 500 dólares a idosos para ajudar nas despesas com a pandemia

© Canadian Armed Forces/Corporal Genevieve Beaulieu/AFP

O Canadá anunciou esta terça-feira que vai dar até 500 dólares (328 euros) a cidadãos idosos - que, como grupo, sofreram mais doenças e fatalidades com a Covid-19 - para ajudar a custear as despesas adicionais provocadas pela pandemia.

Estima-se que sete milhões de idosos canadianos sejam elegíveis para receber a ajuda. "As últimas semanas foram particularmente difíceis para os idosos e para as suas famílias", disse o primeiro-ministro Justin Trudeau aos jornalistas.

"Os nossos pais e avós correm maior risco de contrair Covid-19 e sofreram as consequências mais graves em todo o país ", sublinhou.

A pandemia, disse o governantes, expôs deficiências nos cuidados em lares e casas de repouso, onde ocorreram cerca de 80% das mortes por Covid-19 no Canadá. A crise levou a que os militares fossem enviados para ajudar a alimentar e cuidar dos residentes.

O confinamento deixou também muitos idosos isolados e com necessidade de suportar custos adicionais com medicamentos prescritos ou entregas de supermercado, por exemplo, "o que significa que eles não podem agora tirar vantagem das vendas nas lojas ", lamentou Trudeau. "É difícil para a moral deles, assim como para as suas finanças", reconheceu.