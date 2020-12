Canadiana acusada de enviar veneno mortal para a Casa Branca

© EPA

Por Lusa 15 Dezembro, 2020 • 22:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma mulher canadiana acusada de enviar pacotes com um veneno mortal de rícino para a Casa Branca e entidades ligadas à aplicação da lei no Estado do Texas viu aumentar a lista das acusações federais que lhe são dirigidas.

Na segunda-feira, um grande júri em Brownsville, no Texas, apresentou-lhe 16 acusações, designadamente de fazer ameaças inter-estaduais e violação de proibições relativas a armas biológicas.

A mulher, Pascale Ferrier, de 53 anos, residente na área de Montreal, está sob custódia federal, em Washington.

Em setembro, Ferrier declarou-se inocente de fazer ameaças a Donald Trump, em concreto de ter enviado pelos correios um pacote com rícino destinado à Casa Branca, depois de ter sido detida na fronteira entre o Canadá e os EUA.