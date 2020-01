Canal de TV usa legendas de novela em tomada de posse do governo austríaco

Sebastian Kurz tomou posse como primeiro-ministro austríaco © Florian Wieser/EPA

A gravação da cerimónia da tomada de posse do governo austríaco que a televisão pública daquele país disponibilizou no seu site saiu com as legendas erradas. Um "erro" que teria passado despercebido caso o vídeo não se tivesse tornado viral porque as legendas da cerimónia eram, afinal, de uma telenovela.

Sebastian Kurz tomou posse na terça-feira como primeiro-ministro austríaco e, no vídeo colocado online esta quarta-feira, há um momento em que pergunta ao Presidente se estaria interessado num emprego enquanto empregada doméstica. A agência France Presse conta que as legendas saídas da telenovela "Alisa, segue o teu coração" dão um ar absolutamente surreal a uma cerimónia que aconteceu no luxuoso Palácio Hofburg, em Viena.

Pouco depois há outro momento que tem arrancado fortes gargalhadas aos austríacos. Na altura dos cumprimentos, quando o novo ministro da Defesa dá um aperto de mão ao Presidente, na legenda lê-se: "Obrigado, papá."